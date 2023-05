Tournai : La Goudinière lance un appel aux dons

C’est la première fois que l’asbl "La Goudinière" lance un appel aux dons financiers. "Aujourd’hui, nous sommes en difficulté. On ne peut pas s’en sortir seul", explique Jean-Luc Rivière, le directeur général de l’asbl située dans le Tournaisis. La Goudinière, c’est un service d’accueil et d’aide à la jeunesse. Parmi ses missions, l’asbl offre deux services d’hébergement (SRG – Service Résidentiel Général) à 17 enfants et 17 adolescents placés sur décision de justice. "Les bâtiments ne sont plus aux normes : celles des pompiers et celles de l’aide à la jeunesse", précise le directeur général. Dans le bâtiment de Vaulx, celui qui accueille les enfants, des travaux sont en cours. Pour le bâtiment de Ramegnies-Chin, celui des ados, c’est une autre histoire. "Les lieux étaient notamment devenus trop petits pour les nouvelles normes. Il nous fallait un espace plus grand. Nous accompagnons les jeunes sur le chemin de l’autonomie, de manière encadrée. Pour cela, nous voulons leur proposer un espace qui leur est propre, comme un kot avec un petit espace cuisine. Dans le bâtiment actuel, ce n’est pas toujours possible. Les jeunes doivent parfois dormir à deux dans une chambre", détaille Jean-Luc Rivière. L’asbl a alors acheté le bâtiment voisin. Il faut maintenant effectuer des travaux. C’est pour cela que La Goudinière lance un appel aux dons.

Subsides et dons

Les associations comme La Goudinière reçoivent des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur fonctionnement, les salaires, etc. "Nous n’avons absolument pas à nous plaindre de ce côté-là", précise le directeur général. Pour les locaux, les bâtiments, c’est différent : l’asbl est un opérateur privé, elle doit donc assumer les coûts liés aux biens qui lui appartiennent. Durant toute l’année, l’association reçoit des dons d’opérateurs privés, de services clubs… Mais cela ne suffit plus. "Les dons sont moins nombreux qu’avant", dit Jean-Luc Rivière. "Nous remercions tous ceux qui nous soutiennent. Mais aujourd’hui, nous faisons face à une situation exceptionnelle". Le coût des travaux est d’environ 200 000 euros. "Tous les dons sont les bienvenus. Le montant ne doit pas effrayer", conclut le directeur général.