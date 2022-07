Tournai : La flèche de la grue effondrée enfin évacuée du Chwapi

Depuis lors et jusqu’à la fin juin, rien n’avait alors pu bouger. Le mât était resté dressé face au bâtiment et le reste de la grue toujours encastré dans la toiture et le dernier étage de l’hôpital. En cause, une enquête diligentée par l’auditorat du travail afin de définir les causes du sinistre. Il y a eu les vents violents de la tempête Eunice, bien sûr. Mais il s’agissait aussi de comprendre à quel endroit et pour quelle raison la structure a rompu. Cette enquête a duré 4 mois avant que l’auditorat autorise, au mois de juin, le déplacement de la grue. Son déplacement, pas sa récupération par le réparateur. Les éléments de l’engin seront stockés non loin car ils doivent rester disponibles pour des analyses complémentaires. Le 26 juin dernier, on procédait à l’enlèvement du mât.