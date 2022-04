Tournai Jazz Festival : une 10e édition format XXL

Vous êtes peut-être de ceux pour qui le mot "jazz" est source d’urticaire. Eh bien cessez d’être urtiqués, et venez vous amuser : du 29 avril au 8 mai au Jazz Festival à Tournai.

Le festival fête sa 10e édition cette année, où se déploieront toutes les formes de jazz, du plus pop au plus intrigant sur trois scènes différentes. Certains invités sont prestigieux comme An Pierlé en formules exceptionnelles, Philippe Catherine, Ibrahim Maalouf, Aka Moon, Erik Truffaz, ou encore Avishai Cohen. Un double jazz festival pour rattraper deux années de plaisir perdues…