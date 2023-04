Tournai Jazz Festival, gagnez deux pass!

Les 20, 21 et 22 avril prochains, Axelle Red, Rhoda Scott, Dhafer Youssef, Eric Legnini & C° à l’affiche du Tournai Jazz Festival

Durant 3 jours, la Cité des 5 Clochers se transforme en une véritable boite à musique aux notes de jazz, de blues et de soul.

Après une édition 2022 exceptionnelle à l’occasion de son 10e anniversaire, l’édition 2023 du Tournai Jazz Festival organisé à la Maison de la Culture de Tournai est plus ‘léger’ cette année avant de se redéployer en centre-ville dès l’année prochaine. Cependant, la qualité des concerts est au rendez-vous, avec des musiciens et des chanteurs de renommée internationale et le meilleur de la scène belge tels que Axelle Red, Greg Houben, Dhafer Youssef, Roxane Arnal ou encore Rhoda Scott "Lady All Stars", C9, Power Shake Orkestrash.

Axelle Red entame au Tournai Jazz la tournée de ses 30 ans de scène avec son band et un orchestre à cordes de 16 musiciens.

Info : www.tournaijazz.be et www.maisonculturetournai.com

Gagnez deux pass pour le samedi 22 avril:

19h00 - 20h15 – REVE D’ELEPHANT ORCHESTRA

21h15 - 22h30 – DHAFER YOUSSEF

22h45 – 00h00 – ROXANE ARNAL