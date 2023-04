Tournai : inauguration du Pont des Trous après sa rénovation

Après six ans de travaux pour moderniser la traversée de Tournai par l’Escaut et du chantier qui offre au Pont des Trous un nouveau visage médiéval, diverses manifestations ouvertes à la population se dérouleront du 14 au 16 avril aux abords de cette porte d’eau dont la première tour, dite Bourdiel, date de 1277.

Les Tournaisiens vont donc pouvoir se réapproprier leur fleuve et l’ensemble des aménagements réalisés à ses abords. Sur plus de 2,7 des 4 km que Tournai compte de quais en intra-muros, des travaux conséquents ont permis de réaménager les espaces au profit de modes doux.

Près du Pont des Trous, les gradins, abaissements de quais et autres promenades sous les arches latérales vont matérialiser les concepts émis lors des ateliers citoyens. L’objectif est de rapprocher les citoyens du fleuve. Pour ponctuer la fin du chantier, qui offre au Pont des Trous un nouveau visage médiéval mais aussi de modernité sur le plan de la navigation, le SPW Mobilité & Infrastructures et la Ville de Tournai ont concocté un programme d’activités pour le week-end du vendredi 14 au dimanche 16 avril.

La fête… de vendredi à dimanche

Ce vendredi, place à l’inauguration officielle. Et dès samedi 15 avril, divers DJ’s, foodtrucks, bars et un spectacle mapping seront proposés aux visiteurs. Les festivités débuteront à 16h00 pour s’achever entre 02h00 et 03h00 du matin. A 22h00, en préambule à un spectacle son et lumière, un défilé de bateaux passera sous le Pont des Trous. Le dimanche 16 avril, dès 11h00, diverses expositions, visites, musique, danse… seront au programme. Des dizaines de milliers de photos prises lors des travaux seront notamment diffusées sur des écrans placés sous chapiteau. Des visites guidées du Pont des Trous, par des guides tournaisiens, permettront en outre au public de découvrir l’histoire de cette porte d’eau médiévale érigée à la fin du 13e siècle. En passant d’une rive à l’autre, grâce à l’ouverture exclusive de la courtine reliant les deux tours, les visiteurs auront accès à des points de vue inédits de Tournai depuis le Pont des Trous.