Tournai : des volets ouverts cachent le nom de la rue, le billet d'humeur de Marianne Virlée

Quand une plaque avec un nom de rue n’est pas visible, c’est embêtant. Cela se passe en Wallonie picarde, à Tournai. La plaque de la rue des jésuites n’est plus visible lorsque les volets de la maison sont ouverts. A quoi pense-t-on lorsque l’on place ces plaques avec les noms de rue… L’excuse ici, c’est que les volets avaient été décrochés. N’empêche ça se voit, les crochets restent quand même dans le mur, il y a des traces….

Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

La question est de savoir s’il y a une règlementation pour la pose de ces plaques, en sachant qu’avec toutes les applications, GPS… on pourrait peut-être s’en passer. La règlementation est assez floue, selon une circulaire ministérielle, les noms de rue sont apposés sur des plaques placées de manière lisible là où cela s’avère utile en ce compris aux carrefours routiers. Les conditions sont donc bonne lisibilité ou visibilité et on ne parle pas de hauteur minimale. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.