Tournai : le CHwapi est l'un des premiers hôpitaux belges à s’ouvrir à l’acupuncture

Une séance d’acupuncture coûtera 50€ au patient. Pour quels effets ? L’acupuncture a fait l’objet de nombreux essais cliniques, sans apporter les preuves de son efficacité pour toute une série d’indications.

De son côté, le Docteur Florence Hut, directrice médicale du CHwapi, voit l’acupuncture comme quelque chose de complémentaire aux soins traditionnels : "Il n’est pas question de soigner [avec l’acupuncture] des maladies graves ou non graves pour lesquelles il y a déjà des traitements validés en médecine conventionnelle. Ça c’est tout à fait clair !" La volonté est plutôt d’offrir un cadre à la pratique. "Nous estimons que l’aveuglement et laisser faire tout et n’importe quoi en dehors de l’hôpital est plus risqué pour les patients, reprend Florence Hut. Dans le cas présent, nous aurons un regard sur ce qui se passe dans l’enceinte de l’hôpital."