Tournai : des milliers de riverains farouchement opposés au projet Wonterspan

Ce 16 janvier se tenait à Tournai une réunion publique concernant le projet d’installation d’une usine de fabrication de pellets et l’implantation d’incinération de déchets de bois la société Wonterspan. Installée déjà en Flandre, l’entreprise y a été condamnée pour pollution aux dioxines. Ce projet prévu dans le zoning Tournai-ouest met les riverains en colère.

L’enquête publique devait être remise hier à 14h30 lors de cette réunion mais celle-ci a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Elle s’est terminée avec plus de 2 heures de retard. Il faut dire que les riverains, remontés à bloc contre ce projet, ne sont pas venus les mains vides. Ils étaient plus d’une quarantaine à se présenter devant les responsables de l’entreprise, l’architecte du projet et le bureau d’études avec plus de 150 courriels et lettres pour exprimer leur désaccord face à ce projet. Ils ont également remis en main propre une pétition reprenant plus de 2000 signatures.

Condamnée pour pollution aux dioxines

Il faut rappeler que Wonterspan a été précédemment condamnée en Flandre pour pollution aux dioxines et bien évidemment les Tournaisiens craignent qu’en Wallonie le scénario se répète. Ils expriment des inquiétudes sur les impacts que pourrait avoir cette activité sur leur santé. Ils craignent notamment que des dioxines soient rejetées dans l’air. La présence d’éoliennes dans le voisinage est aussi source d’inquiétude, ils craignent un "effet ventilateur" et que les éoliennes dispersent ces polluants éventuels dans les environs. Autant dire qu’ils ne veulent pas de ce projet.

Le collège communal doit maintenant analyser ces documents avant d’émettre un rapport où il donnera son avis. Cela devrait prendre plus d’un mois, et il sera ensuite remis à la Région wallonne à qui revient la décision finale.