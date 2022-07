Tournai : des champs de tournesols comme dans le Sud, signes du changement climatique

Des étés plus chauds mais surtout moins de pluie avec une saison sèche qui s’étale du printemps à l’automne. Tout y est. Parce qu’en grandissant, l’ennemi du tournesol c’est l’humidité. "La fleur se courbe et penche vers le sol à maturité. S’il pleut trop à l’automne, la plante pourrit et la récolte est foutue."

Mais pas de problème ces dernières années. La production est à chaque fois une réussite. Des graines et de l’huile distribués dans les magasins bios de la région. "On a récolté cinq tonnes l’année dernière. Mais on a augmenté à trente tonnes cette année. On a multiplié le nombre d’hectares par cinq."

Si le soleil continue à briller, les revenus de cette plantation devraient être intéressants en octobre. D’autant que la guerre en Ukraine a provoqué une pénurie mondiale d’huile de tournesols. Ici le nouveau climat fait un heureux. Mais cet agriculteur espère que les changements climatiques en resteront là.