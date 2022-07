Tournai : des ados construisent Notre-Dame de la Récup à l’ombre des Cinq Clochers

Une maquette ? Une cabane ? Une Tiny House ? On pourrait l’appeler Notre-Dame de la Récup et elle interpelle les passants par sa beauté et sa ressemblance avec sa prestigieuse voisine. Cette mini cathédrale, ce sont des ados qui l’ont bâtie en quatre jours lors d’un stage en s’inspirant librement du monument tournaisien classé au Patrimoine mondial de l’Unesco.

"On a commencé par visiter ensemble la cathédrale. Et puis, on a demandé aux jeunes de la réinterpréter", explique Florian Debal, l’un des trois animateurs. "Ils ont listé des points importants que devait comporter l’édifice : des voûtes, cinq clochers… On a réalisé un plan schématique et puis on s’est mis au travail".