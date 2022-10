Tournai, dernière ville belge à avoir accueilli César Franck

A cette époque, Franck venait de mettre les dernières notes à une œuvre ambitieuse et de grande envergure : son quatuor à cordes. Le quatuor avait été créé à Paris la semaine précédente et Ysaÿe, qui n’était pas de la partie, avait demandé au compositeur les partitions de sa nouvelle composition pour pouvoir la travailler. Après le concert, les artistes et quelques invités s’étaient retrouvés chez le bourgmestre de la ville afin de célébrer la venue de Franck et le succès du concert. Mais alors que l’heure était plus proche de l’aube que du crépuscule, vers deux heures du matin, Ysaÿe fit asseoir Franck dans l’un des fauteuils du salon de musique et avec ses trois compagnons se mit à jouer le quatuor à cordes.

Mais les agapes qui avaient précédé, le manque de temps pour travailler l’œuvre et les fautes dans les copies, ont rendu ce premier essai infructueux, car Franck, qui par nature était toujours très complaisant avec les interprètes, ne manquait pas ici de faire bruyamment remarquer les erreurs qui se glissaient dans l’interprétation. C’est alors qu’Ysaÿe s’arrêta pour s’adresser au compositeur et lui dit : "Écoutez, père Franck, si vous vous en mêlez, ça n’ira pas du tout".

Les quatre musiciens se remirent alors à l’ouvrage et cette fois avec plus d’entrain. Si bien qu’une fois l’audition terminée, Franck ému aux larmes embrassa le violoniste. Si l’audition était privée, le critique de l’indépendance belge la relate dans sa chronique musicale du 30 avril. De cette manière, Tournai devient la première ville belge à entendre résonner les notes de ce chef-d’œuvre de la musique, mais également la dernière ville belge à accueillir César Franck, qui décédera quelques mois plus tard.

Or, si la nuit n’a pas été immortalisée, la soirée, elle, a donné lieu à une des plus célèbres photos de Franck, celle où il trône entouré du Quatuor Ysaÿe et de pianiste Paul Braud.

