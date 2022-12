Tournai : Comment cette fameuse abeille du quartier Saint-Brice a été choisie ?

Revitaliser l'espace urbain avec des oeuvres d'art... Quatre villes - Courtrai, Lille, Mons et Tournai - participent au projet "Design in town", un parcours design, piloté par l'intercommunale Ideta dans le cadre du programme territorial européen Interreg. Une enveloppe de 400 000 euros y est dédiée afin de renforcer l'attractivité des centres-villes (les fonds européens et FEDER subventionnent à hauteur de 90%).

Dans la Cité des Cinq Clochers, plusieurs réalisations sont déjà installées : une borne à selfies "400 cloches" au quai Dumon, une fresque murale sur le pignon de l'école Paris, et ... une fameuse abeille dans le quartier Saint-Brice. Sûrement la première oeuvre aussi abstraite que Tournai ait connue.

Cette sculpture de couleur jaune n'a pas tardé à susciter de vives réactions dès son montage. Elle fait référence à l'emblème du roi mérovingien Childéric. Quoiqu'on en dise, l'échevine de la Culture et du Tourisme, savait que cette abeille allait faire parler d'elle.

"On souhaite mettre en avant ce quartier souvent gris, mais au passé historique riche. Je me doutais bien que l'abeille allait faire réagir. Je comprends qu'elle est imposante, dans un quartier privilégié avec une église. On aurait peut-être dû donner des explications avant son installation, mais on a été pris de court".