Tournai : cinq personnes perdent la vie dans un accident de la route

Cinq personnes, deux adultes et trois adolescents, ont perdu la vie durant la nuit de mercredi à jeudi à hauteur de l’échangeur de Marquain, précise le bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS). Les services de secours confirment l’information, mais ne peuvent pas communiquer sur cette affaire.

Selon le bourgmestre, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule. Il a quitté sa trajectoire dans le virage situé au bout de l’autoroute A17, à Marquain. Il circulait dans le sens Mouscron-Tournai. Après avoir percuté deux bermes, la voiture a fini sa course dans des arbres et s’est embrasée. Les victimes sont les membres d'une famille, les parents et leurs trois enfants.