Tournai : avec ses séances parents admis, le festival Ramdam veut aussi déranger les enfants et les ados

À Tournai, le festival Ramdam prend un coup de jeune. Les enfants et les adolescents sont les bienvenus pour découvrir une sélection de six films, ce sont "les séances parents admis". Jusqu’à l’année dernière, les longs métrages étaient réservés aux plus de 16 ans.

"Plusieurs festivaliers nous demandaient s’ils pouvaient venir voir un film avec leur enfant, un neveu ou une nièce", explique Jeanne François, coordinatrice et membre du comité de programmation du Ramdam. "Et à part les courts-métrages, on n’avait pas grand-chose à leur offrir. Alors on s’est mis en recherche de films adaptés à tous les âges et qui restent dans la ligne éditoriale du festival, avec des thèmes comme la guerre, le deuil, le racisme, la différence ou le changement climatique... On en a sélectionné six, ce sont les séances parents admis".

Dans le reportage audio ci-dessous, on s’intéresse au jeune public du ramdam, enfants venus voir un film en famille ou élèves participant aux séances scolaires.