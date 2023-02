Tournai : au cœur de l’humanité d’un hôpital avec les clichés de Roger Job

Roger Job est un photographe de terrain qui a visité les quatre coins du globe. Mais c’est à Tournai, et plus précisément au CHwapi (Centre Hospitalier de Wallonie picarde), qu’il a décidé de poser son appareil photo. Depuis plus de deux ans, il s’immisce dans la vie des membres du personnel hospitalier pour rendre compte de leur quotidien. "On ne voit pas tout ce qui se passe dans un hôpital. J’ai donc entrepris de m’intéresser à chaque maillon de ce grand organisme. Des collaborateurs de cuisines à la pharmacie, en passant par les laborantins, montrer et expliquer comment tourne un hôpital".

Ce qui est intéressant avec mon métier, c’est de rendre connu ce qui est inconnu