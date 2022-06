Tournai accueille BORDER, sa seconde triennale d’art contemporain

Tout a commencé quand trois historien·nes de l’art : Robin Legge, Jeanne François et Lola Pirlet, ont voulu créer un projet culturel qui unisse arts et patrimoine historique de la ville de Tournai. Leur asbl Intersections propose depuis 2019, des manifestations culturelles sur trois ans. Cette année, l’art contemporain est à l’honneur pour la seconde fois. BORDER, s’expose du 18 juin au 11 septembre, dans la ville et dans les musées.

Dans un circuit en plein air, les tournaisiens et les voyageurs de passage pourront découvrir une septantaine de drapeaux d’artistes belges et internationaux. Une lithographie accompagne chacun de ces étendards, et amène à explorer le " territoire de la pensée ".