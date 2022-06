Tournai : 5 immeubles et 250 logements sur le site de l’ancien hôpital de "La Dorcas"

C’est un projet immobilier de grande envergure et un changement de taille aux portes de la Ville. Avec un accent mis sur la mobilité douce. "Et partagé", précise Christophe Corduant. "Le site est très bien servi par les transports en commun avec la gare de Tournai qui est à 8 minutes à vélo. Il y a aussi de nombreux bus TEC qui passent par la Chausée d’Antoing chaque jour. Mais surtout, il y aura un grand axe de mobilité active, c’est-à-dire la mobilité cyclo piétonne. Le site est situé au bord du Chemin du Halage, qui est un RAVel". Plus de 400 vélos pourront être stockés dans des garages. "En fait c’est un projet qui s’inscrit dans un périmètre plus large de rénovation de l’ensemble de la zone Est de la première couronne de la Ville de Tournai. C’est une zone qui couvre également la réaffectation de la friche des anciens ateliers Louis Carton. Il y a aura un aspect économique et résidentiel pour faire de l’ensemble un nouveau quartier de vie".



Le permis vient d’être demandé et l’enquête publique devrait être lancée le 15 août. Le début du chantier est espéré pour septembre 2023. Mais d’abord il faudra passer par une importante opération de désamiantage et de dépollution du site.