Tournai : 23.412 spectateurs dérangés par le douzième festival Ramdam

Dans la catégorie documentaire, L’empire du Silence de Thierry Michel reçoit deux statuettes : meilleur docu pour le public et prix de la presse. "Ce documentaire, on l’a ressenti comme un coup de poing", explique Aniko Ozorai, journaliste à Notélé et représentante du jury. "C’est un condensé de vingt-cinq années d’horreurs et de massacres en République démocratique du Congo. Il a vocation à faire bouger les lignes."

"Une leçon de journalisme"

L’affaire "Collective" d’Alexander Nanau remporte aussi deux prix, celui, public, du documentaire le plus dérangeant et une mention spéciale du jury de la presse. Cette enquête haletante sur un scandale sanitaire se déroule dans une Roumanie corrompue. "Une véritable leçon de journalisme", souligne le président du Ramdam Jean-Pierre Winberg, avant de laisser les festivaliers savourer un dernier film diffusé en avant-première belge : Simone (Veil), le voyage du siècle (d’Olivier Dahan).