Tournai : 2,8 millions d’euros pour aménager la Plaine des Manœuvres d’ici fin 2026

Elle fait partie du paysage des Tournaisiens. On y vient pour promener son chien, faire un tour à la foire ou voir décoller les montgolfières… La Plaine des Manœuvres, lieu hybride situé en bordure du boulevard qui entoure la ville, va se transformer en parc urbain dans les années qui viennent.

Mais pas question de redessiner entièrement le paysage. Le mot d’ordre des architectes et urbanistes en charge du projet, c’est de partir de ce qui existe. Exemple : la petite forêt qui a poussé naturellement sera conservée. On créera par contre une drève et des nouveaux chemins pour inviter à la promenade et relier les différents points du site. Il y aura des plaines de jeux et au centre, une place qui pourrait accueillir une guinguette l’été. Une esplanade sera gardée, mais plus petite qu’actuellement.