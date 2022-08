Tournage / Tarmac Comedy, viens vivre la nouvelle saison avec nous le 10/09

Suite au dernier tournage qui a permis d'enrichir la toile de nouveaux sketchs, nous sommes heureux de t'annoncer un nouveau tournage de TARMAC COMEDY le SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022 dans notre studio TARMAC à la RTBF Bruxelles | 2 sessions: 13h20 ou 16h20

Tu n'as pas encore vécu cette expérience de découvrir tous ces comédiens en Live avant tout le monde ou tu as envie de la vivre à nouveau ? rien de plus simple! Remplis le formulaire ci-dessous, réponds à la question posée et choisis ta session d'enregistrement.

Les gagnants seront prévenus personnellement par Email dans les prochains jours. Sache que chaque "gagnant" aura le droit de venir avec 3 personnes de son choix !