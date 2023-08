Tournage / Tarmac Comedy revient dans le studio de TARMAC pour deux sessions de ouf

Après un tournage en dehors de notre studio en Janvier 2023 carrément à Kinshasa, nous avons le plaisir de t'annoncer que nous revenons dans nos Studios ce Samedi 9 Septembre 2023 pour deux sessions de FEU avec des comédiens venus de toute la francophonie.

Petite nouveauté, les heures des tournages ont été adaptées pour permettre à un maximum de personnes de nous rejoindre :

TARMAC COMEDY le SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2023 | Studio TARMAC (RTBF Reyers) | 2 sessions: 17h00 & 19h00

Tu n'as pas encore vécu cette expérience de découvrir tous ces comédiens en Live avant tout le monde ou tu as envie de la vivre à nouveau ? rien de plus simple! Remplis le formulaire ci-dessous, réponds à la question posée et choisis ta session d'enregistrement.

Cerise sur la gâteau! En plus de gagner ta place à l'une des deux sessions du tournage du Tarmac Comedy, notre sponsor complice hey! telecom t'offre la possibilité de gagner le tout nouveau smartphone Flip de Samsung avec un abonnement hey! de 80GB de data, totalement gratuit et ce pendant un an !

Tu trouveras plus d'informations au sujet de hey! en cliquant ICI ou encore sur leurs différents réseaux sociaux

Les gagnant.es pour l'une des deux sessions de tournage seront prévenu.es personnellement par Email dans les prochains jours. Sache que chaque "gagnant.e" aura le droit de venir avec 3 personnes de son choix !