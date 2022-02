Touriste belge disparue au Pérou : des secouristes interrompent leurs recherches pour la retrouver

Actuellement, il reste encore 30 policiers dans la zone, intégrés en trois brigades, qui couvrent la rive gauche de la vallée du Colca. La commune La Molina s’est également jointe aux efforts de recherches. Elle a fourni un drone moderne "DJI Dual" à vision infrarouge.

Selon plusieurs médias péruviens, la police belge pourrait venir renforcer l’équipe des enquêteurs sur place. Une information que la police fédérale belge a voulu nuancer. "En collaboration avec les autorités judiciaires et policières locales, le parquet fédéral peut étudier la nécessité de l’envoi, soit de policiers, soit d’un magistrat et de policiers, soit d’un échange de documents." Pour le moment, "il est théoriquement possible qu’une commission rogatoire internationale se rende sur place. Mais comme au niveau judiciaire, il n’y a pas de convention bilatérale entre le Pérou et la Belgique, la procédure sera plus longue", expliquait vendredi soir le parquet fédéral à divers médias.