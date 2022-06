Tourisme : Walcourt, l’histoire drôle, insolite et coquine de la chope à quatre anses de Charles Quint

La légende du jardinet

La légende dit qu’en 1228, un important incendie ravagea la ville. Thierry II, seigneur de Walcourt, eut l’illusion que la statue de Notre-Dame fut elle aussi détruite par les flammes. Mais les prêtres venus à sa rencontre affirmèrent fermement avoir vu la statue sortir du brasier pour aller se poser sur l’arbre dans le jardin proche de la cité nommée Jardinet.

Le seigneur la retrouva au sommet d’un bouleau au pied duquel il s’agenouilla et lui promit que si elle descendait, il ferait ériger l’abbaye du Jardinet en ce lieu.

Que voir, que faire dans la région ?

Les lacs de l’Eau d’Heure : Ry Jaune, Plate Taille, Falemprise, Feronval et Eau d’Heure, les plus grands lacs de Belgique. Plaisir de plage, activités nautiques, équestres, pédestres, aquatiques et autres, depuis quelques années, le site est devenu une véritable destination touristique avec hébergement et restauration.

Florennes

Les musées de la base sont ouverts au public.

Philippeville

Fans de motocross enduro, ne manquez pas les 12 h de la Chinelle les 13 et 14 août 2022 (début des festivités le 12 août)

Beaumont

Rien que pour les macarons, on ferait le détour ! Mais la charmante petite ville aux allures d’escale de vacances a d’autres atouts.

Musée des Marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Au cœur de Gerpinnes, à deux pas de l’église protégeant les reliques de Sainte Rolende, le Musée des Marches folkloriques dévoile l’histoire des processions et marches qui suscitent la ferveur dans la région.