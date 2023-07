Tourisme : Voyagez dans le temps à Malagne la Romaine, explorez une villa gallo-romaine et célébrez l’histoire lors d’un week-end festif !

A deux pas de Rochefort, en province de Namur, aux confins de la Famenne et de l’Ardenne, Malagne la Romaine est un site archéologique exceptionnel qui offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne dans une villa gallo-romaine du 1er siècle après Jésus-Christ. A travers le musée, les visiteurs remontent le temps et plongent dans l’histoire d’une époque révolue.

Suite aux fouilles archéologiques menées en 1890, des vestiges d’une villa gallo-romaine ont été révélés au grand jour. A l’époque, elle était une exploitation agricole dans laquelle on pratiquait l’artisanat et l’élevage. Au fil des ans, les travaux minutieux de longue haleine des archéologues ont permis de découvrir le corps de logis, qui était en fait la maison du maître, et plus tard, les bâtiments annexes. Les recherches et trouvailles ont permis de recréer l’ambiance de l’époque et de reconstituer certaines bâtisses.

En 1996, Malagne la Romaine ouvre ses portes au public.

3 hectares sont accessibles aux visiteurs alors qu’à l’époque, le domaine s’étendait sur plus de 60 hectares.

Bien que les archéologues aient cessé leurs explorations, les responsables sont toujours à l’affût de l’une ou l’autre découvertes inopinées.

La ferme, lovée dans un écrin de verdure fait de champs de cultures et de prairies, a été construite plus ou moins en l’an 50 après Jésus-Christ et par conséquent, après la guerre des Gaules dans une période de paix dénommée la pax Romana. Au loin, on aperçoit les vestiges qui, par illusion d’optiques, semblent menus alors que leur longueur avoisine les 100 m et la largeur 20 m.