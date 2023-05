Tourisme : ValJoly, une station touristique française à 2 km du Hainaut en Belgique

Pas besoin d’aller très loin pour vous sentir en vacances en France. Il suffit juste de traverser la frontière pour se rendre à ValJoly !

Les familles y trouvent refuge pour se détendre, se balader, s’évader et y pratiquer du sport tout au long de l’année. Avec 500 hectares de terrain de jeu, huit types de logement, ValJoly en France, dans l’Avesnois, c’est aussi, un lieu de séminaire prisé par de multiples entreprises.

C’est une vraie station touristique avec toutes les infrastructures et le confort dignes de cette appellation. Des terrasses des cottages, la vue est imprenable sur le lac. Chacun y trouve à sa façon et selon ses goûts, la sérénité et les activités propices à un séjour délassant et dépaysant. Petits et grands y trouveront aisément leur place pour s’y sentir comme chez eux.

Le parc départemental français est situé à 2 km de la Belgique

ValJoly est ouvert librement toute l’année et structuré en trois secteurs : les activités aquatiques et terrestres, le logement et les commerces.

La partie nautique est composée de piscines sportives, intérieures et extérieures, du plus grand lac au nord de Paris sur lequel les visiteurs pratiquent à la belle saison, des activités telles que le pédalo, bateau électrique, la planche à voile, le paddle, le canoë, …

Retenu par un barrage de plus de 300 m de large sur la rivière Helpe majeure, le lac est interdit à la baignade et dénué de plage. Cependant, la pêche y est autorisée notamment en barques louées aux adeptes.

Au cœur d’une nature luxuriante, l’accrobranche, le laser tag, VTT, golf et ateliers sont parmi les diverses activités auxquelles les touristes d’un jour ou plus peuvent s’adonner pour se détendre et s’amuser.

Huit types d’hébergement

ValJoly est doté de plus de 1500 lits répartis en huit catégories distinctes : le camping, les logements insolites communément appelés " cabanes d’étape ", les yourtes, les roulottes, une trentaine de chalets, les apparts hôtels, 180 cottages et un hébergement collectif pour les classes vertes, fêtes familiales et séminaires. Selon la catégorie, la nuitée varie de 9 à 100 €. Trois restaurants, quelques boutiques et un petit supermarché complètent l’offre.

Le site est ouvert toute l’année. Les activités sur l’eau de même que l’accrobranche sont accessibles du 1er avril jusqu’à la fin des congés scolaires de la Toussaint au début novembre.

Les premières baraques du site de 500 hectares ont été construites dans les années 70, lorsque les visiteurs venaient s’y balader et pique-niquer au gré de leurs envies. Les premières infrastructures actuelles ont été construites dans les années 80. Les piscines modernes ont une quinzaine d’années.

Comme l’entrée est libre, il est difficile de compter le nombre total de visiteurs par an. Lors des journées de grosse affluence, 3000 à 4000 adeptes viennent y passer de bons moments.