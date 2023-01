Tourisme : Une Saint Valentin romantique à Epernay en Champagne

Du 11 au 14 février, Epernay en Champagne, dans le Nord-Est de la France, fait vibrer les amoureux.

Elégance, romantisme à la française accompagnés de bulles des meilleurs vignobles de la Marne sont au programme des Valentin et Valentine à la recherche d’aventure nouvelle et inédite pour leur fête.

Rares sont encore les festivités organisées autour de la Saint Valentin, sans doute parce que les potentiels organisateurs estiment que les amoureux préfèrent une bonne table et un brin d’intimité pour sceller leur folie le 14 février. C’était sans compter sur le romantisme d’Epernay, voisine de Reims, là où naissent les meilleurs Champagnes.

L’objectif est à la fois singulier et original : visiter la ville en amoureux en découvrant ses richesses architecturales, patrimoniales, culinaires et gastronomiques. Entre visites, dégustations, master class, balades, ateliers, cinéma, spectacles, nuits insolites, repas romantiques, idées cadeaux, le programme est étoffé.

Prendre une coupe sur une terrasse avec une vue imprenable sur le vignoble, déjeuner à une table garnie de verres et vaisselle d’époque et de choix, savourer une assiette des yeux avant de faire exploser ses papilles, … Dans la capitale champenoise, l’art de vivre est roi.

La ville

La ville de la rive gauche de la Marne, jumelée avec Middelkerke en Belgique, est voisine de Reims qui lui vole bien souvent la vedette au grand dam des Sparnaciens, ainsi joliment dénommés les habitants du coin.

A l’instar d’autres villes, dans le centre historique, les rues étroites au profil irrégulier confèrent au lieu un charme qui attise et aguiche la curiosité des touristes et badauds. Ses banlieues environnantes sont plus modernes et spacieuses. Le quartier de la Folie, à l’Est, est agrémenté de somptueuses villas appartenant à des riches négociants en vin. La ville s’est aussi développée sur la rive droite de la Marne.

En toute logique, même si cela va faire sourire, l’axe principal de la ville est l’avenue du Champagne, là où les principaux producteurs ont pignon sur rue.

Epernay est d’ailleurs connue comme étant le principal entrepôt des vins de Champagne. Bon nombre de litres y sont embouteillés et conservés dans de grandes caves construites dans la roche calcaire sur laquelle la ville est construite.

Les châteaux Pierry, Montmort et de Condé sont trois bâtisses remarquables faisant parfois office de décor d’événements.

La filière champenoise est une source majeure pour l’emploi local. La brasserie, la raffinerie de sucre et la production de chapeaux et casquettes sont également des industries importantes dans la région.