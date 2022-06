Tourisme : Un week-end d’animations pour trois anniversaires marquants au Bois du Cazier

Le site

Le site compte plusieurs musées dont l’espace du 8 août 1956, consacré à l’histoire de la mine, des mineurs et au déroulement de la catastrophe, le Musée de l’Industrie et celui du Verre dans l’ancienne lampisterie. Le site comprend aussi un important centre de documentation sur l’histoire et les techniques du verre de l’Antiquité à aujourd’hui.

Un week-end d’animations gratuites

Trois anniversaires marquants en une même année, l’événement méritait d’être souligné. Durant tout le week-end, diverses animations gratuites permettront au public de tous âges de découvrir ou redécouvrir le charbonnage.

Nouvel Espace 8 août 1956 : trois bornes interactives et de grands visuels muraux qui viennent compléter les médias préexistants.

Le Musée de l’Industrie : pour comprendre les dynamos et alternateurs électriques. Des animateurs proposeront des démonstrations du fonctionnement d’une machine à vapeur miniature.

Parcours découverte des lieux symboliques

Musée du Verre : visite pour les grands. Pour les enfants, l’animation " Au jardin " : recherche-découverte de fleurs et d’insectes dans les collections du musée.

Un Spéléo box : pour simuler des parcours souterrains sur 45 m de galeries et ressentir les conditions de travail de mineurs. C’est aussi une bonne initiation à la spéléologie.

Mais aussi

Balades contées, balades canines, expo, présence d’anciens mineurs et orphelins, escape game, …

Y aller :

On s’y rend en voiture, en train via Charleroi et un bus à destination du Bois du Cazier.