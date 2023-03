Tourisme : Treignes : un spécialiste des mollusques a fait naître un musée rural

Dans une ferme château de Treignes, entre Couvin et Givet, l’histoire d’une région se déploie aux yeux de tous; celle de ses habitants qui l’ont façonnée, de sa flore qui s’y épanouit et de sa faune qui y a élu domicile. Le musée, situé au cœur du parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse en province de Namur explore les savoir-faire artisanaux des communautés villageoises. Dans un ensemble architectural remarquable classé au patrimoine de Wallonie, collections temporaires et permanentes font la part belle à la région.

Son histoire est aussi singulière qu’inattendue. Au cœur du village des musées, en province de Liège, un spécialiste des mollusques y a ouvert un musée du terroir. Alors que son travail et sa passion le mènent à observer le milieu aquatique, un malacologue, spécialiste des mollusques, tombe sous le charme d’une bâtisse et des vallons verdoyants et boisés qui la ceinturent.

Professeur à l’ULB, il incite les hautes sphères de l’université à acheter la ferme château sur laquelle il a craqué. Des chercheurs sont donc venus explorer les tiennes du coin pour en étudier le milieu. De laboratoire scientifique, le projet devient musée et ouvre ses portes au public en 1989. La région, riche de nature et traditions anciennes qui méritent un écrin pour les préserver, a depuis son éco musée vivant.

Outils, mobiliers, machines agricoles, affiches, … Le musée s’attache à l’histoire de ce menu territoire quelque peu enclavé. On y aborde essentiellement les coutumes rurales et les métiers d’antan du coin, du 18 siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il est aussi le miroir des évolutions culturelles et sociales qui ont traversé la région ces deux derniers siècles. Les visites et animations didactiques font aussi la part belle à l’histoire de campagnes wallonnes, la ruralité en partie sur la transition écologique.

L’idée est également de retracer l’histoire économique de la région. L’exposition temporaire actuelle, à voir jusqu’en mai, met en exergue une entreprise florissante de la région, l’entreprise Donnay, originaire de Couvin.