Tourisme : Tourcoing : les habitants offrent un toit à leur ardent défenseur lillois

Cap sur Tourcoing, quatrième ville des Hauts-de-France après Lille, Amiens et Roubaix. La cité lainière, limitrophe avec la Belgique, recèle une histoire et d’autres richesses qui méritent qu’on s’y attarde.

Une cité lainière

Durant la révolution industrielle du 19ème siècle Tourcoing est notable pour son essor économique, grâce au textile, à l’instar d’autres villes de la région comme Mouscron avec laquelle elle est jumelée.

Le renouveau après la crise

Depuis la crise des années 70, la ville remonte une pente raide. Elle souffre d’un taux de chômage élevé, d’insécurité dans certains quartiers et d’une comparaison injustifiée avec Lille et Roubaix. Les élus locaux ont désormais amorcé un renouveau qui fait plaisir à voir et qui offre de nouvelles attractivités à la cité. Eco-quartier, rénovation, développement des transports en commun, du tourisme, de la culture…

Des œuvres artistiques impressionnantes

Il fait calme sur la place de la mairie. Chacun vaque à ses fonctions alors que des enfants entrent dans le MUba, Musée des Beaux-Arts.

Arthur, 12 ans, pousse lui aussi la porte de cet endroit qu’il ne connaît pas mais dont il admire déjà la façade rénovée tout comme celle de la mairie.

L’intérieur reflète la France dans sa splendeur. L’accueil chaleureux contribue au charme des lieux où l’intérieur est d’une sobriété et d’une beauté remarquables avec les murs et plafonds peints en blanc pour se faire oublier au profit des œuvres qui y sont présentées. La verrière de la salle principale laisse entrer la lumière.

Créé en 1860, le musée est installé dans un bel hôtel particulier représentatif de l’architecture en vogue sous Napoléon III. En juin 2009, le conseil municipal accepte une importante donation d’œuvres et d’archives de l’artiste Eugène Leroy originaire de Tourcoing aujourd’hui décédé (1910-2000).

Le cadeau est conséquent. La collection comprend 54 tableaux, 140 dessins, 18 carnets de dessins, 99 gravures et 13 sculptures ; près de 600 œuvres évaluées à 2,5 millions euros.

Les musées