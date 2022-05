Tourisme : testez la plus longue tyrolienne de Belgique à Tournai

Se laisser glisser sans retenue en offrant sa confiance et en profitant de l’instant présent, cela pourrait sans doute être le sujet d’un stage ou d’une formation relative au développement personnel destiné à procurer un bien-être optimal.

C’est aussi profiter des sensations singulières de la glisse en tyrolienne, un système de transport sur filin ! Près de la carrière de l’Orient à Tournai et de la piscine de la ville, on retrouve la plus longue tyrolienne de Belgique. La descente de deux fois 330 m ne dure que quelques secondes, mais procure des sensations inégalables.

Créé en 2009, l’Ecopark s’est développé autour d’un lac dans un cadre verdoyant, loin des bruits urbains. L’accrobranche (9 parcours) n’est pas la seule activité du site. Petits et grands peuvent aussi s’adonner aux joies de trampolines géants, de toboggans, de jeux divers dans les cabanes ou d'un jeu de piste numérique. Les prix varient en fonction du programme choisi. Comptez un minimum de 10 € par personne.

Initialement, la tyrolienne est un moyen de transport né sans doute dans la région alpestre autrichienne du Tyrol. Dans cette région accidentée, l’usage du câble ou de la corde pour déplacer des matériaux, aliments, personnes ou autres était usuel.

Ecopark Adventures Tournai

rue de l'Orient 74

7500 Tournai

www.ecopark-aventures.com