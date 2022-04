Tourisme spatial : quels projets à l'horizon ?

La Russie enverra a déjà envoyé une actrice et un réalisateur vers l'ISS, à bord d'une fusée Soyouz. Le but : tourner le premier film de fiction en orbite et en apesanteur.

Space Adventures a également annoncé une mission dans l'ISS en 2023 dans une fusée russe pour deux participants, dont l'un aura l'opportunité d'effectuer une sortie spatiale.