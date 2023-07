Tourisme : Riquewhir, un trésor médiéval au cœur des vignobles d’Alsace

C’est une cité singulière d’Alsace, dans l’est de la France, où le pinot, le crément, gewurztraminer et autres trônent sur les tables notamment pour accompagner la célèbre tarte flambée. Sur la route de Vins, la petite ville médiévale pittoresque, réputée pour son patrimoine architectural, dont des maisons chaulées et colorées à colombages et ses remparts bien conservés, attire tous les regards.

Le décor semble avoir été peint pour un film enchanteur dans lequel la ville baigne sans embûche. Au fil des quatre saisons, touristes, curieux et amateurs de sérénité et authenticité y font escale. Dans les rues et ruelles pavées où la circulation est prohibée, sauf pour l’acheminement de marchandes, touristes et badauds flânent avant de s’attarder en boutique, en terrasse ou dans l’un ou l’autre établissement de sustentation.

A l’entrée de la ville, les vignerons font déguster les meilleurs crus, les pâtissiers font tester leurs rochers au coco, les potiers et autres boutiques attirent les touristes en quête de souvenirs locaux. Le relief pentu de sa rue principale rue pavé et piétonne en fait l’une des villes les plus singulières d’Alsace.

La boutique de Noël, ouverte toute l’année, attire la majeure partie des convoitises non seulement parce que les produits vendus sont originaux et de qualité et parce qu’il n’y a pas plus singulier que de s’offrir une garniture de Noël en plein été ou de choisir les décorations du sapin en juillet ou en août !

Aux vitrines des boutiques et dans la décoration des tavernes et restaurants, difficile de passer à côté des plats alsaciens aux dessins singuliers et couleurs chatoyantes qui pourraient paraître, aux yeux de certains désuets. Les meilleurs plats mijotés s’y façonnent.

D’avis de touristes et professionnels du métier, la romantique cité médiévale, entre montagnes et vignobles, serait l’une des villes les plus accueillantes de France. C’est aussi l’une des plus visitées de la région.