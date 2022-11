Tourisme : Rhumatisme, cancer du sein, bien-être, … Offrez-vous une cure à Saint-Amand-les-Eaux

5000 ans d’histoire confinés sous terre ! Voilà cinq millénaires que l’eau jaillit de terre à Saint-Amand-Les-Eaux et des décennies que l’homme profite de ses vertus. Les cures thermales ne sont pas les seules à attirer les visiteurs dans la ville culturelle et animée du nord de la France.

Saint-Amand-les-Eaux, c’est avant tout une eau de table. La Société des Eaux Minérales du coin produit chaque année 350 millions de bouteilles.

A 20 km de Tournai, 10 de Valenciennes et à 35 km de Lille, il est aisé de deviner la principale attractivité de Saint-Amand-les-Eaux. L’éponyme " les-Eaux ", relativement récent date de 1962.

Le long de la vallée thermale, l’ambiance est calme et le décor verdoyant. Les maisons sont coquettes et les établissements authentiques. Avec ses eaux sulfurées, sulfatées, calciques et magnésiennes, Saint-Amand-les-Eaux attire les curistes adeptes du bien-être et des soins esthétiques mais aussi celles et ceux qui souffrent de rhumatisme, des voies respiratoires et de fibromyalgie viennent se ressourcer. Les thermes proposent aussi un programme de remise en forme suite à une thérapie de lutte contre le cancer du sein.

Dans ces pensions de famille quelque peu désuètes, on y est accueilli comme un prince et on y mange comme un roi. Le dimanche, après-midi, des curistes et leur famille assistent au traditionnel thé dansant alors que d’autres préfèrent flâner dans la forêt domaniale, dans le centre-ville ou jouer au casino et aux courses à l’hippodrome.

Les thermes

Pour retracer l’histoire des thermes de la ville, il faut remonter très loin dans le temps. En 50 av J-C, les Romains reconnaissent déjà les vertus des quatre sources du coin. Des thermes y sont bâtis. Abandonnés pendant le Moyen Age, ils attirent à nouveau les convoitises au 17ème siècle lorsque qu’un gouverneur des Pays-Bas guérit par les eaux d’une colique néphrétique sur recommandation de son médecin.

Les premières mises en bouteille ont lieu en 1927.

La station est également renommée pour ses bains de boue à l’odeur sulfureuse.

En ville

Le centre-ville se découvre au fil de l’église Saint-Martin, la Tour Abbatiale et son musée, le Théâtre, le Moulin Blanc, l’Historial Amandinois, les Thermes, le Port fluvial, le Train touristique de la Vallée de la Scarpe et du Centre Aquatique. L’Echevinage est également un point de repère dans la ville. Jadis, l’ancienne entrée principale de l’abbaye, construite en 1632, abritait les salles de réunion du magistrat, les salles de justice et les prisons.