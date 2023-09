Tourisme : Remich, joyau de la Moselle luxembourgeoise, entre vignobles et croisières fluviales

C’est la perle de la Moselle luxembourgeoise. Au fil de l’eau, lovée dans les vignobles, Remich est l’une des villes touristiques du Grand-duché de Luxembourg. Sa situation au tripoint Allemagne-Luxembourg-France est singulière. En termes de superficie, c’est la plus petite commune du pays.

Célèbre pour sa beauté naturelle, son histoire étoffée et sa culture vinicole florissante, Remich est une des destinations incontournables à tout qui cherche à découvrir la quintessence du charme luxembourgeois.

Le décor se façonne autour de la Moselle qui serpente doucement à travers la ville. Le long de ses rives, promeneurs et badauds flânent au gré de leurs envies, admirant les vues imprenables sur les vignobles en terrasses qui poussent sur les collines environnantes et de forêts touffus qui l’entourent comme un amphithéâtre.

La région est réputée pour sa production viticole exceptionnelle, en particulier les vins blancs qui figurent parmi les meilleurs du pays.

En bord de Moselle, la promenade de 3 kilomètres sous les tilleuls et les cerisiers charme tout qui foule les berges. En terrasse ou lors d’une croisière fluviale, les meilleurs vins luxembourgeois se laissent déguster.

Outre son attrait viticole, Remich possède un patrimoine historique et architectural remarquables. La vieille ville historique, avec la " Porte Saint Nicolas " en l’honneur de Saint Nicolas, patron des marins ainsi que l’église comme vestige de la forteresse, témoigne d’un passé mouvementé de la petite ville.

Le centre-ville rappelle la naissance de la ville, lorsqu’elle n’était qu’un bourg médiéval, en témoignent les ruelles étroites et tortueuses de même que les fortifications précieusement gardées.

Le beffroi de l’église décanale datant de l’époque des Normands domine la ville. C’est l’un des monuments phares de la ville et du pays, classé au patrimoine national.

Remich est réputée pour son ambiance conviviale et accueillante. Les cafés en plein air, les restaurants traditionnels et les boutiques locales invitent à savourer la cuisine luxembourgeoise et à explorer l’artisanat régional.