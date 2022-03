Tourisme : Record de fleurs pour le Keukenof en Hollande, le plus grand jardin fleuri du monde.

La criée d’Aalsmeer

Les roses et autres fleurs que nous achetons au marché ou chez les fleuristes transitent certainement par Aalsmeer, la plus grande criée de fleurs et de plantes du monde. 19 millions de fleurs et 2 millions y transitent chaque jour. 1,3 milliard de roses y passent chaque année.

La criée, située dans la région du Keukenhof est accessible aux visiteurs.

Le corso fleuri – incontournable

De Noordwijk à Haarlem, le corso Bollenstreek, est l’un des temps forts du festival. Du 20 au 24 avril 2022, de 9h30 à 21h, des dizaines de chars fleuris de jonquilles, jacinthes, tulipes et autres fleurs à bulbes défileront sur plus de 40 km. En soirée, les chars colorés sont rehaussés de lumière.

Bon à savoir !

Les fleurs sont moins chères aux Pays-Bas parce que la TVA sur les fleurs n’excède pas 6%.

Ne confondez plus Hollande et Pays-Bas : la Hollande est une région des Pays-Bas. Ce sont très probablement les navigateurs qui accostaient à Amsterdam et Rotterdam, en Hollande, qui ont étendu la dénomination. Paraît-il, même aux Pays-Bas, la différence n’est pas toujours connue !

Le Keukenhof est ouvert tous les jours du 24 mars au 15 mai inclus (dimanches et jours fériés compris) de 08h00 à 19h30 (caisses ouvertes jusqu’à 18h00). Prix moyen : 18,50 € par adulte et 9 € pour les jeunes de 4 à 17 ans. Pour éviter les files, vous pouvez acheter vos billets en ligne : www.keukenhof.nl. Vous y allez en voiture ou en train et bus via Amsterdam. Optez pour un billet combiné, plus économique.