Tourisme : prenez le temps de prendre le train à vapeur

Cependant, maintenir et exploiter une véritable ligne de chemin de fer, entretenir du matériel roulant et des infrastructures, restaurer des locomotives et des wagons, gérer un musée et organiser des activités touristiques,… ne serait pas possible sans les bénévoles. Ils sont des dizaines à accourir chaque weekend depuis les quatre coins du pays pour consacrer leurs loisirs au projet commun.

Etudiants, enseignants, ingénieurs, ajusteurs, tourneurs, dessinateurs, employés, policiers, mécaniciens, mécaniciens-dentistes, pharmaciens, musiciens, conducteurs d’autobus et même prêtres et notaires, tous ont en commun d’être des passionnés de la " chose ferroviaire ".

Ils sont employés selon leurs dons et leurs aspirations, car au CFV3V il faut de tout : mécaniciens et chauffeurs de locomotives à vapeur, conducteurs d’autorails, de locotracteurs ou de locomotives diesel, ouvriers de manœuvres, gardes et chef de gare, mécaniciens, menuisiers, électriciens, peintres, carrossiers, poseurs de voie, piocheurs, élagueurs, barman, vendeurs de souvenirs, caissiers…