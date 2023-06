Tourisme : Poilvache : l'histoire insolite d'une forteresse influencée par des vaches médiévales

Poilvache, drôle de nom pour un endroit. Les vaches y seraient-elles pour quelque chose ? En quoi les bovins auraient-ils pu influencer la dénomination d’une forteresse ?

A 5 km de Dinant, des ruines dominent sur les hauteurs du village de Houx. On devine encore aisément qu’autrefois, il s’agissait d’une forteresse qui surplombait la Meuse.

Poilvache est le plus vaste ensemble fortifié du Moyen-Age conservé de la vallée de la Haute-Meuse dinantaise. Au 13ème siècle, sur un éperon rocheux calcaire dominant le fleuve, des hommes ont entrepris la construction d’une forteresse pour protéger les lieux, enclins aux conflits moyenâgeux. Plusieurs générations s’y attelèrent et les travaux ne seront aboutis que deux siècles plus tard. Les murailles flanquées de tours protégeaient le château et ses alentours, un territoire de 2,5 hectares.

Les ruines conservent une longue histoire étoffée qui débute en 1199, lorsque Ermesinde 1ère de Luxembourg acquiert, au décès de son père, une partie du comté de Namur, là où a notamment été construit le château. Son premier déclin est le fruit d’une " malheureuse " donation. Ermesinde lègue la bâtisse à sa fille Isabelle de Bar qui le renforce et le développe en centre politique et militaire. Mais son mari, agressif rompt le traité de paix avec le prince-évêque de Liège. Dans la foulée, l’archevêque de la principauté envoie ses troupes pour assiéger le château. L’armée liégeoise encaissa une lourde défaite, laissant des dégâts apparents à l’héritage de la belle Isabelle. La suite est tout aussi tumultueuse.

Initialement, domaine " château d’Emeraude ", Poilvache vint après, au XIVème siècle. Les origines du nom qui en fait sourire plus d’un sont contestées. Selon certains, il viendrait du Pont des Vaches tandis que d’autres affirment que Pille-Vaches est plus que vraisemblable.

Au Moyen Age, il se trouvait à une position stratégique aux confins de la Principauté de Liège et du comté de Namur et occupa une place importante lors de la guerre de la vache entre 1275 et 1280. Le conflit se déroula entre Ohey, Ciney où fut volée la vache et Andenne où le bovin fut retrouvé. Le conflit, typique des querelles de droit féodal, mit à feu et à sang une soixantaine de villages du Condroz durant de longs et sanglants combats entre populations soumises par leur situation à deux suzerains différents. Près de 15 000 personnes y périrent.

Le conflit prit fin suite à l’intervention du roi de France, Philippe le Hardi, dont l’arbitrage fut sollicité par des belligérants épuisés.