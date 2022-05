Tourisme : Planckendael, l’improbable extension du Zoo d’Anvers

C’est l’histoire loufoque et incroyable d’un projet d’expansion bloqué par deux lois contradictoires. Dans les années 50, Planckendael naît presque par hasard pour devenir au fil du temps, l’un des plus beaux parcs animaliers d’Europe, reconnu dans le monde entier pour la participation active de ses scientifiques de renom à divers programmes de sauvegarde d’espèces menacées. Les animaux y vivent paisiblement dans de grands enclos face au public ou à l’abri des regards au gré de leurs envies.

Depuis 1956, Planckendael est à la fois une extension et une décentralisation du Zoo d’Anvers à quelques kilomètres de Bruxelles à Malines. Sa position stratégique à quelques pas de la capitale n’est en rien à l’origine de son histoire. Le hasard de deux lois qui s’opposent a favorisé la naissance d’un des plus beaux parcs animaliers d’Europe. A la moitié du siècle dernier, les gestionnaires du Zoo d’Anvers sont priés par le Ministère de l’Agriculture d’agrandir les enclos pour le bien-être des animaux. Parallèlement, les autorités de gestion du patrimoine refusent l’extension, les bâtiments des quartiers avoisinants étant classés ! Retour à la case départ, l’évolution du projet ambitieux tourne en rond et pourrait mettre en péril la pérennité du premier zoo de Belgique. Seule la solution de décentralisation était envisageable.

Le parc animalier de 42 hectares devient rapidement une oasis de bien-être, de repos et de revalidation pour les animaux du zoo d’Anvers. Très vite, les responsables ont évalué le potentiel des lieux et d’un projet novateur d’un parc animalier différent d’Anvers de par sa position et sa finalité.

Plus de contrainte patrimoniale et environnementale, place à l’espace pour les animaux installés confortablement dans des enclos plus grands que les normes imposées par les lois belges.

Avec un million de visiteurs par an, le succès du parc ouvert toute l’année est similaire à celui d’Anvers. Comparer les deux sites aux nombres d’animaux serait erroné : avec les reptiles et les poissons, Anvers en compte 6000 pour 11 hectares de terrain.

Eléphants, girafes, tamarin, singes, serpents, koalas, … sont installées dans des enclos spacieux. Contrairement en Wallonie, les abris couverts restent accessibles aux animaux en journée. Les animaux décident de se montrer au public ou de s’isoler. Il n’est pas rare que les visiteurs doivent quelque peu attendre avant de photographier les animaux.

Le parcours de la visite est jalonné d’activités ludiques et didactiques.