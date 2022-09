Tourisme : numériser l'offre de loisirs, défi de taille et territoire convoité par les Gafa.

A La Rochelle, Marie Nevers, responsable de la base de location Air Water Loisirs, se réjouit de "la visibilité apportée" depuis quatre ans par Manawa.com et deux autres plateformes, sport-decouverte.com et adrenactive.com, qui référencent ses activités nautiques (jetski, bateau, paddle...). "On nous voit un peu plus, on a un bon référencement", dit-elle.

"Les nouvelles générations pré-réservent souvent leurs activités avant d'arriver", note-t-elle.

Détenu majoritairement par la Banque des territoires, Alentour vise aussi à éviter que le dernier segment de la filière touristique à ne pas être numérisé ne soit "totalement dépendant des grandes plateformes américaines", qui captent "80% des réservations hôtelières" aujourd'hui et qui s'intéressent de près à ce créneau, dit M. de Roux.

Présent dans 154.000 destinations et 226 pays, avec 29 millions d'hébergements référencés, le géant Booking.com a commencé à proposer des activités réservables sur sa plateforme en 2016 : encore limitée, son offre compte aujourd'hui 40.000 "attractions" : visites, activités sportives, culturelles...

Son ambition est de proposer d'ici quelques mois "des activités dans 2.000 destinations dans le monde", soit près du double de l'offre actuelle. "Nous sommes très concentrés sur cet axe stratégique, nous souhaitons faire le plus vite possible", dit Malena Gufflet, sa directrice générale en France.