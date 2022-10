Tourisme : Mouscron fête Raymond Devos, l’enfant du pays

Le 9 novembre 2022, Raymond Devos aurait eu cent ans. Balade, spectacle, exposition, durant un mois, l’artiste humoriste, maître des mots, sera honoré à Mouscron, dans le Hainaut belge, sa ville natale.

Il n’y a passé qu’un peu plus de deux ans mais dans ses souvenirs, Mouscron avait sa place parce qu’il y retourna régulièrement en famille. La cité lainière n’était qu’à quelques kilomètres de Tourcoing où il vécut avant de déménager vers Paris.

L’artiste naît au Mont-à-Leux, un quartier essentiellement ouvrier où quelques patrons élisent domicile. La famille vécut au château des Tourelles, une propriété érigée par un industriel textile. Les Devos y ont une vie confortable et paisible avant de subir des revers de fortune qui les contraignent de déménager à Tourcoing en France, à quelques kilomètres, de son château d’enfance, avant de partir s’installer plus tard à Paris. Raymond naît le 9 novembre 1922 et il quitte Mouscron en septembre 1924.

Il y revient régulièrement avec ses parents, notamment pour aller au cinéma, aux spectacles de cirque et pour s’adonner au plaisir belge par excellence, manger un cornet de frites !

De passage en tournée à Mouscron en 2000, il n’a pas tari d’éloges sur la ville et a livré à celles et ceux qui ont eu le plaisir de le croiser quelques précieux et tendres souvenirs de la cité des Hurlus. A y regarder de plus près, on devine le plaisir qu’il avait à aller au cirque, son maquillage et son nez rouge en témoignent. Peut-être avait-il aussi une pensée émue pour ces précieux moments passés en famille dans la cité. Sans doute se souvenait-il aussi de ces clowns qui l’émerveillaient et le faisaient tant rire. Nul ne doute que le jongleur des mots, du mime et de la caricature s’est quelque peu laissé inspirer par sa ville natale et les habitants et artistes du coin qui l’ont inspiré.

La fête à Raymond

Le 9 octobre, les fans embarqueront à bord d’un petit train sur les traces de celui dont les jeux de mots nous impressionnent toujours autant. Des comédiens animeront le voyage. 5 € le billet d’embarquement. Les places limitées sont à réserver à l’Office de Tourisme de la ville.