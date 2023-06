Tourisme : Montquintin, un joyau médiéval au cœur de la nature luxuriante de la Gaume belge

Beaucoup souriront en prononçant son nom, certains pousseront la curiosité à se rendre sur place pour voir ce que cache le charmant village de la Gaume belge, en province de Luxembourg. Depuis 1996, le site est classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie.

Situé à l’extrême sud de la province et à un saut de puce de la frontière franco-belge, Montquintin est un petit village pittoresque perché à 320 mètres d’altitude au cœur de paysages verdoyants et vallonnés.

Niché au cœur d’une nature luxuriante dominant la région de Virton et la vallée du Ton, ce petit coin de paradis offre un cadre idéal pour les amoureux de calme, de tranquillité et beautés naturelles. Dans le village pittoresque serti de collines verdoyantes, les ruelles étroites et les maisons en pierre témoignent d’une histoire riche et d’un patrimoine préservé.

Dans le coin comme partout en campagne luxembourgeoise, les sentiers balisés pour les randonneurs et cyclistes sont légion.

Le château féodal

Le château médiéval partiellement en ruine est l’un des joyaux de Montquintin qui domine fièrement le village. Erigée au XIIème siècle, l’imposante bâtisse restaurée est accessible au public. Les visiteurs explorent les imposantes tours, les douves et se baladent dans les jardins.

La ferme de la dîme

Construit en pierres du pays en 1765, le bâtiment tri cellulaire comprenant un corps de logis, une grange et une étable témoigne de l’architecture rurale traditionnelle. Pour les protéger des intempéries, les pierres ont été recouvertes d’un chaulage. Le toit est recouvert de tuiles romaines. Après la Révolution française et le terme des privilèges, jusqu’en 1899, la bâtisse fut réaffectée en école.

La Ferme de la Dîme est aujourd’hui une dépendance du Musée gaumais de Virton. Elle y abrite le " Musée de la vie paysanne et Ecole d’Autrefois ".

L’église de Saint Quentin

Le patrimoine religieux n’est pas en reste. L’église Saint-Martin datant du XVIIIème siècle, est un exemple éloquent du baroque de l’époque. Ses ornements élaborés et son intérieur richement décoré en font un lieu de culte unique à découvrir.

La principale caractéristique de l’édification romane est l’absence de clocher. Selon la légende, ce serait pour mieux résister au vent mais la foudre en serait la principale cause, l’église étant située au sommet d’une butte.