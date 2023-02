Tourisme : Malmedy fait son carnaval

A quelques heures des jours gras, les habitants de Malmedy trépignent. Du 18 au 21 février, pour le 563ème carnaval, ils seront quelque 2500 à défiler devant plus 15 000 personnes.

Les quinze personnages incontournables de la ville sont exposés toute l’année au Malmundarium, un pôle culturel et touristique installé dans un ancien monastère réaffecté.

Le Cwarmê, le carnaval de la ville

Chacun y va de plus belle dans les préparatifs, trépignant d’impatience, avides de liesse et d’euphorie que nul ne connaît ailleurs. Durant quatre jours, commerçants, badauds et fans de folklore vont adopter à l’unisson le rythme des festivités.

Le programme du carnaval malmedien, inscrit au Patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’étale sur quatre jours jusqu’au mardi gras.

Dans le cortège, aux côtés des chars, ils seront plusieurs dizaines de personnages masqués à animer le public. Quinze masques différents font la renommée du carnaval.

Le programme débute le samedi après-midi. Symboliquement, le bourgmestre transmet les clés de la ville à " Trouv’lê ", le représentant des masqués, le cortège du dimanche après-midi étant le point fort du carnaval.

Sociétés musicales, associations et personnages déambulent. 15 masques reviennent chaque année parmi lesquels les 920 Longs Nez et les Haguètes aux grosses plumes d’autruche colorées.

Chacun y tient un rôle : certains suivent des personnes dans le public, d’autres décoiffent ou trinquent sur fond de toile d’ambiance familiale et bon enfant.

Outre ses rituels incontournables le calendrier des festivités et les fastes et farces des personnages, le carnaval a aussi sa langue officielle. Durant les quatre jours des festivités, les Malmediens de pure souche échangent en wallon et dégustent une salade " russe " faite entre autres de pomme de terre, hareng et betteraves.

Cuir et papier

Avant la mondialisation, les industries de papiers et du cuir y étaient. Aujourd’hui, il ne reste qu’une papeterie spécialisée dans le papier mural qui emploie une centaine de personnes. L’une des plus importantes industries de l’époque ferme dans les années 2000, c’est désormais un complexe de loisirs et d’affaires composé d’un hôtel de luxe, de salle de séminaire, cinéma et escapes rooms et une salle de spectacle parmi les plus grandes de Wallonie ; un plus pour la ville qui profite en outre du tourisme lié au circuit de Spa Francorchamps proche.