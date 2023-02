Tourisme : Liège : l’Archéoforum, un musée enfoui sous la plus grande place publique

A quelques mètres sous la place Saint-Lambert, des pierres révèlent une page de l’histoire de Liège. Il y a 20 ans, les premiers touristes, curieux et passionnés découvraient l’Archéoforum. Deux décennies plus tard, les fouilles sont loin d’être terminées.

Avec ses 3725 m², le plus grand champ de fouilles souterrain d’Europe conserve 9000 ans d’histoire. Les visiteurs découvriront les fondations d’une ancienne cathédrale, les vestiges d’une villa gallo-romaine et les traces d’occupations préhistoriques.

L’endroit est calme et feutré. Le décor fait de pierre brute et de vitrine de verre est épuré voire par endroits design. Chauffeurs concentrés, conducteurs effrénés et badauds flâneurs imaginent-ils que sous leurs pieds sont confinés une importante page de l’histoire de la ville et le plus imposant champ de fouilles européen au cœur d’une ville ?

En 1907, les premières fouilles réalisées sous la plus grande place de Liège font parler en ville et jusque dans les campagnes avoisinantes. Les travaux fortuits sont entrepris par des archéologues amateurs dans le dédale du chantier de pose d’une canalisation de gaz.

Ils y découvrent des traces de la préhistoire et l’hypocauste d’une villa romaine.

Au départ, les trouvailles aliment les conversations et font office d’attraction touristique du dimanche. Les gens y accèdent par une trappe sur la place.

Les fouilles scientifiques menées par des archéologues de métiers ont lieu au début des travaux de réaménagement de la place Saint-Lambert à la fin des années 1970.

3725 m² de découverte sont inaugurés en novembre 2023.

Les travaux archéologiques sont loin d’être terminés. Seul un tiers du site est accessible aux visiteurs. En 2021 et 2022, de nouvelles recherches, liées au chantier du futur tram, ont été entreprises.

Il y a un peu plus d’un siècle, nul ne se doutait les richesses enfouies sous la principale place de la ville. La majeure partie des trouvailles datent de la préhistoire.

Les archéologues y ont aussi trouvé les traces d’une cathédrale et de deux autres églises qui l’avaient précédée. Avec les artefacts de la préhistoire et la villa gallo-romaine, les vestiges de quatre bâtiments différents ont été découverts. Les pans de murs du Ier siècle après JC et d’autres de la première église édifiée sur la place au début du 8e siècle sont les plus impressionnants. Il s’agissait d’un martyrium érigé pour y enterrer le corps d’un martyr, Lambert, qui a donné son nom à la place. Viennent ensuite les cathédrales ottonienne ou romane.