Tourisme : les plus beaux voiliers et navires du monde vont accoster à Rouen

Du 8 au 18 juin 2023, les plus beaux voiliers du monde feront escale à Rouen. La 8ème Armada attirera plusieurs centaines de milliers de visiteurs le long des quais et de la Seine. C’est l’un des principaux événements de la région.

Tous les quatre à six ans, les plus beaux navires et voiliers de la planète sont réunis dans la capitale de la Normandie. L’idée d’une envie, voire une nécessité de redynamiser des quais de la ville.

A la suite d’une course transatlantique entre Rouen et New-York qui marquait le centième anniversaire de la traversée de l’Atlantique par la statue de la Liberté en 1986, Pierre Her et Jean Lecanuet, deux politiques français, embrayent en se lançant de ce pari fou de réunir de beaux voiliers pour le bicentenaire de la Révolution. Le succès fut tel que l’Armada devint un rendez-vous incontournable du calendrier. Au fil des ans, les navires de guerre, péniches et autres viennent compléter le spectacle. Cette année, plus d’une quarantaine de bateaux accosteront à Rouen pour une dizaine de jours. Près de 8000 marins seront présents.

Horaire d’arrivée et de départ stricts

Accueillir plus d’une quarantaine de bateaux pour en faire l’un des plus importants rassemblements de ce type au monde ne s’improvise pas, les mastodontes ayant besoin de temps et d’espace pour manœuvrer et accoster avant que le public ne vienne les admirer. Les arrivées et départ sont régulés à l’heure près.

Les navires arrivent au fur et à mesure. Pour les certains, les matelots sont contraints de démonter en partie le haut des mâts afin de pouvoir passer sous les ponts de Normandie, Tancarville et de Brotonne.

Déroulement

Impossible de passer à côté de l’Armada, les différents quartiers de la ville étant décorés aux couleurs des nationalités des bateaux invités.

Les visiteurs pourront librement et gratuitement déambuler pour admirer les bateaux et les photographier au son de la musique. Du 9 au 17 juin, ils pourront monter à bord. Chaque jour, plusieurs concerts et animations sont programmés et chaque soir, un feu d’artifice est tiré.

La parade sur la Seine

Au terme du rassemblement, les navires descendent le Seine les uns à la suite des autres pour former une impressionnante parade. La " parade de la Seine " s’achève au large de Honfleur et du Havre avant que les navires repartent en mer.

Deux navires belges

Le Crocus et le Lobelia, deux chasseurs de mines, sont attendus au rassemblement.