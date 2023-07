Tourisme : les minières néolithiques de Silex’s de Spiennes, un voyage fascinant dans les profondeurs du passé préhistorique

Des siècles durant, les habitants du coin ont ignoré les richesses historiques qui jonchaient le sol à quelques pas de chez eux. Les terres avaient à leurs yeux peu d’intérêt vu qu’aucune culture n’y proliférait. Les toutes premières découvertes historiques datent de 1842. Depuis, les archéologues ne cessent de scruter les moindres détails qui pourraient mettre en lumière une nouvelle facette du quotidien des civilisations préhistoriques.

Au fil de leurs recherches, les archéologues ont découvert des fosses assez ouvertes et ensuite des galeries plus étroites telles que nous les explorons aujourd’hui. Sans appareillage ou engin perfectionnés, l’homme préhistorique a ainsi prouvé toute son ingéniosité et sa débrouillardise, générant ainsi les prémisses d’un mécanisme de trouvailles et découvertes qui n’ont jamais cessé de progresser !

Silex’s à Spiennes : 6 € – www.silexs.mons.be