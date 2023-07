Tourisme : Les lacs de Titisee et Gérardmer, des semblables tellement différents

C’est l’une des destinations les plus pittoresques du pays : une petite plage, des sports nautiques, des balades en bateau, des restos et boutiques… le tout dans un cadre singulier, verdoyant et accidenté comme on en voit peut. 1,87 km de long et 0,75 km de large, il est la copie parfaite du lac de Gérardmer en France. C’est l’un des lacs les plus propres d’Allemagne.

Au cœur de la Forêt Noire, un lac d’un peu plus d’un kilomètre carré fait la fierté des habitants du coin. Son nom fait sourire et son décor de toute beauté serti de montagnes et paysage alpins laisse pantois. Ses caractéristiques et ses dimensions en font le parfait symétrique du lac de Gérardmer de l’autre côté de la frontière en France.

L’été, les promeneurs flânent sur les rives, les randonneurs profitent du tour du lac et les touristes s’y baignent, pratiquent la voile, la planche à voile ou le pédalo. Les pêcheurs s’adonnent à leur passion, les eaux cristallines ayant la réputation d’être poissonneuses. Truites et brochets mordent à foison.

L’hiver, lorsque la neige recouvre les montagnes environnantes et lorsque le lac est gelé, Titisee devient un incontournable pour les amateurs de sports d’hiver. La région dispose des pistes de ski alpin et ski de fond et sentiers de raquettes.

Certains y vont aussi pour une cure de remise en forme, l’offre de thérapie thermale est étoffée.

Les coucous

L’horlogerie y est aussi florissante avec les célèbres horloges à coucous. Petites et grandes racontent une page de l’histoire du coin. Jour et nuit, le petit oiseau sort pour marquer l’heure et parfois la demi-heure, suivi pour certaines de danseurs qui tourbillonnent. Plus elle est grande, plus la troupe est importante. Si le spectacle semble anodin, le mécanisme complexe est l’œuvre des plus grands orfèvres de l’horlogerie en haute ingénierie.

Pour un coucou de qualité qui perdurera, comptez un minimum de 75 €. Certains dépassent les 800 €