Tourisme : Les Jardins d’Annevoie abritent aussi des animaux

C’est sans doute l’un des plus beaux parcs de Belgique et d’Europe : depuis plusieurs décennies, les Jardins d’Annevoie, dans la commune de Anhée, entre Namur et Dinant, attirent les fans de nature et d’espaces verts. Dans ce décor coloré et chatoyant de la vallée de la Meuse, les parterres et tailles sont façonnés à la perfection, l’eau ruisselle, les oiseaux chantent et les plantes affichent leur plus belle robe.

Ouverts au public depuis 1930, les Jardins d’Annevoie sont depuis 1982 classés au patrimoine des monuments historiques. Ces terres aménagées du 18ème, uniques en Belgique, sont également inscrites au Patrimoine majeur de Wallonie.

C’est à la famille de Montpellier, des Maitres de Forges influents dans la région que l’on doit cet exceptionnel écrin de verdure. Dix générations ont contribué à la création, au développement et à la conservation de ce domaine de 12 ha. La bâtisse fut érigée en plusieurs étapes. Les premières pierres du pays furent posées en 1627.

Les " jardins d’eau " ont vu le jour dans la vallée du Rouillon. Les fontaines, cascades, étangs et points d’eau sont légion. Alimentés par le grand canal, ils fonctionnent naturellement sans aucun recours à quelconque machinerie, selon le principe des vases communicants.

A chaque allée, à chaque détour, sa magie, ses perspectives. Les jardins à la française se marient parfaitement à la fantaisie du style anglais et au charme intimiste du courant italien. Des sculptures et statues agrémentent le décor. Certains trompe-l’œil datent du début de l’histoire des jardins. En 1950, des plantes fleuries viennent colorer les paysages verdoyants.

Des arbres, des plantes mais aussi des animaux

Cygnes blancs et noirs, canards, aigrettes, moutons Soay et autres cohabitent dans les jardins. Habitués de côtoyer le public, les animaux se laissent aisément approcher et photographier. Dans les ruches, des abeilles œuvrent à la production du miel.

La nature y est sauvegardée

Depuis quelques années, les jardins font l’objet d’une attention particulière sous la houlette et l’œil professionnel d’un architecte belge qui œuvre à la sauvegarde des espaces verts et fleuris de Versailles. Le grand canal et les bassins ont été curés, les sculptures restaurées.

Les jardins sont aussi un centre de conservation de la nature. Diverses initiatives sont mises en place pour préserver l’environnement. Dans le potager, la permaculture est privilégiée. On y cultive des légumes, des aromatiques et des fleurs comestibles.