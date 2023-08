Tourisme : Les ascenseurs à bateaux d’Arques en France, un chef-d’œuvre d’ingénierie au service de la navigation

Non, la Belgique n’est pas le seul pays à avoir construit des monte-charges pour bateaux ! La France en a aussi, à Arques notamment, dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Véritable témoignage du génie humain en matière d’ingénierie, au-delà de leur fonction pratique dans la navigation fluviale, ils incarnent une page importante de l’histoire industrielle du pays.

Une histoire riche en défis

Construits au début du XXe siècle, les ascenseurs à bateaux d’Arques ont été imaginés pour résoudre un problème majeur de l’époque : le passage des péniches entre le canal du Nord et la rivière Somme. La différence de niveau de près de 13 mètres rendait le passage difficile et nécessitait des écluses traditionnelles volumineuses et consommatrices de temps. C’est alors qu’est venue l’idée révolutionnaire d’utiliser des ascenseurs pour faciliter le transport des bateaux.

Quatre ascenseurs ont été construits en enfilade le long du canal. Chacun se compose de deux grandes cuves d’eau, une à l’amont et une à l’aval, pouvant accueillir une ou plusieurs charges. Les cuves sont reliées par des contrepoids, assurant l’équilibre lors de la montée ou de la descente.

Le processus commence lorsque les bateaux entrent dans les cuves situées à l’aval. Une fois que les portes sont fermées, l’eau est pompée dans les gigantesques réserves d’eau situées à l’amont, ce qui provoque une élévation des bateaux. Une fois le niveau d’eau égalisé, les portes s’ouvrent, permettant aux embarcations de poursuivre leur navigation à un niveau supérieur.

Une prouesse d’ingénierie

La construction de ces ascenseurs à bateaux n’a pas été sans défis. À l’époque, la technologie était encore rudimentaire. Il a fallu faire preuve de créativité et d’ingéniosité pour les concevoir. L’utilisation de mécanismes hydrauliques et électriques a permis de rendre le processus plus fluide et plus rapide, garantissant ainsi un passage efficace des bateaux.

L’un des aspects les plus impressionnants de cette réalisation est la pérennité dans le temps, les mécanismes étant toujours en fonctionnement aujourd’hui.