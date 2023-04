Tourisme : Le Pont des Trous rehaussé, Tournai peut-elle accueillir des croisières fluviales ?

Les travaux du pont ne sont pas les premiers de son histoire.

Jadis, les tours étaient pourvues de toitures, disparues au 19ème siècle lors d’une phase de travaux. Le coût onéreux de leur rénovation a sans doute motivé les architectes et promoteurs à y renoncer.

En 1940, les Anglais l’ont dynamité comme d’autres enjambées sur le fleuve, pour limiter la progression de l’ennemi. Cher aux Tournaisiens, le monument fut reconstruit en 1946 pour développer la navigation et permettre le passage des péniches 1350 tonnes.

A l’époque, le génie civil et les prouesses technologiques étaient remarquables. Les deux tours ont été surélevées de 2m40 sur des vérins.

Au fil des décennies, la hauteur et la largeur de l’arche centrale n’étaient plus suffisantes pour permettre le passage des bateaux de 1350 tonnes qui devenaient le standard à partir des années 50. Une première modification a été opérée.

Au début des années 2000, en corrélation avec le souhait belge et européen de promouvoir la navigation fluviale et transport sur l’eau, 55.000.000 € ont été débloqués pour les aménagements du Pont des Trous et ses abords. Au terme des travaux, les bateaux de 2000 tonnes pourraient traverser Tournai. Depuis 2020, la navigation sur l’Escaut augmente de 6% chaque année. La circulation sur le fleuve représente près d’un quart du transport général sur l’ensemble des voies fluviales wallonnes.

Le développement touristique

Le réaménagement de la halte nautique sera l’une des prochaines étapes de la redynamisation du site afin de permettre aux bateliers et plaisanciers de faire escale dans la cité des cinq clochers. Les responsables espèrent aussi accueillir des croisières fluviales européennes, de plus en plus en vogue ces dernières années.