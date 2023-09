Tourisme : Le nouveau GR 129 traverse la Belgique en diagonale

Ce sont des chemins balisés souvent méconnus, peu fréquentés, parfois redoutés pourtant gages d’aventures et de découvertes insoupçonnées : les GR. Un nouveau traverse la Belgique. Le GR 129, également appelé " La Belgique en diagonale ", traverse le pays de Bruges à Arlon en passant par Ellezelles et Dinant notamment.

Les habitués vous le diront : Les GR sont des sentiers prédéfinis de grande randonnée identifiés par un numéro et jalonnés de balises parcourus sur quelques jours ou plusieurs semaines. Le GR1 qui fait le grand tour de Paris a été inauguré en 1947 à l’initiative du Comité national de grande randonnée, ancêtre de la Fédération française de la randonnée pédestre.

Le GR20 en Corse est l’un des treks les plus difficiles et exigeants.

Quelques dizaines de GR font découvrir la Belgique. D’autres la traversent comme le GR12 qui relie Amsterdam à Paris.

De Bruges à Arlon

Avec ses 573 km allant de Bruges à Arlon en passant par Ellezelles et Dinant, le nouveau sentier balisé est le plus long de Belgique. D’Ellezelles à Dinant, le parcours fait 192 km et 263 km de Dinant à Arlon. Chacun l’amorce à son rythme, parcourt un pan au gré de ses envies ou avale le trajet.

De la Flandre aux frontières de la France et du Luxembourg, le trajet passe notamment par Audenarde, Ath, Mons, Gerpinnes, Dinant, Lavaux-Saint-Anne, Florenville et Virton ; l’occasion pour les marcheurs et touristes de découvrir la diversité des paysages et cultures de l’un des plus petits pays du monde.

Proche des zones les plus peuplées d’Europe, le GR 129 est un chemin pourtant paisible et tranquille traversant des oasis de biodiversité, longeant ou enjambant de petites rivières et ruisseaux qui dessinent des méandres au gré des paysages.

Parfois, le carnet de bord nous fait découvrir de petites villes au riche passé, d’anciens sites industriels reconquis par la nature et des forêts de l’Ardenne austère qui laissent pantois avant d’arriver en douce Gaume.

Au fil de l’itinéraire et de la diversité des paysages, l’histoire géologique et humaine de Belgique se déploient.